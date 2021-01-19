أعلن نادي اتحاد الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا، تعيين نذير بوزناد في منصب أمين عام للفريق.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للنادي العاصمي في الفايسبوك " أنصارنا الأعزاء .. يسرنا أن نعلن لكم عن تعيين السيد نذير بوزناد بصفته أميناً عاماً للفريق .. وسيتولى السيد بوزناد أيضا الأمور الإدارية والمالية للنادي".

وكان بوزناد يشغل منصب المدير العام لأهلي برج بوعريريج قبل أن يقدم استقالته بسبب المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها النادي البرايجي.