توفي 25 شخصا وأصيب 1013 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلتها مصالح الحماية المدنية عبر مختلف مناطق الوطن في الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جانفي الجاري.

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية سطيف بوفاة 05 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، بـ351 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية لفائدة المواطنين تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

ولنفس الغرض، تم تنفيذ 353 عملية تعقيم عبر الوطن من منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1354 عون, 239 سيارة إسعاف و 161 شاحنة إطفاء.