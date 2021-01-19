علق وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الثلاثاء، على المُستوى الذي ظهر به المنتخب الوطني لكرة اليد، خلال البطولة العالمية المقامة حاليا في مصر.

واعتبر خالدي أن آداء النخبة الوطنية خلال الثلاث مقابلات الخاصة بالدور الأول لم يكن كارثيا، واصفا إياه بـ"المقبول وفوق المتوسط" والذي تطور مقابلة بعد مقابلة.

وأضاف الوزير أن الجزائر عادت إلى الحدث الدولي بعد غياب عن النسخة السابقة، كما أن هذا المنتخب تألق ـ حسبه- في البطولة الإفريقية الأخيرة محتلا المركز الثالث، مؤكدا أن المطلوب حاليا هو تشجيع عناصر "الخضر" والوقوف إلى جانبهم.