خلف اندلاع حريق على مستوى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أولاد محمد بالشلف، اليوم الثلاثاء، حالة من الخوف والفزع وسط المرضى ومرافقيهم الذين كانوا متواجدين حين وقوع الحادث.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحريق اندلع بالخزانة الكهربائية نتيجة شرارة وقعت بداخلها، ما تسبب في احتراق الأسلاك وتصاعد الدخان منها، وقد سارع أعوان المستشفى إلى استعمال وسائل الإطفاء وتوجيه الوافدين على المصلحة قبل أن تصل عناصر الحماية المدنية الذين تمكنوا من إخماد الحريق والحيلولة دون انتشار ألسنة اللهب في هذا المستشفى المنجز من البناء الجاهز منذ نحو 39 سنة بعد زلزال الشلف.