يستهل المنتخب الجزائري لكرة اليد الدور الرئيسي من مونديال مصر-2021، يوم غد الأربعاء ابتداء من الساعة 00: 18، بمواجهة صعبة يتحدى فيها العملاق الفرنسي صاحب ستة ألقاب عالمية، وفق ما أفصحت عنه الاتحادية الدولية للعبة في رزنامتها.

فبعد تأهله لهذا الدور باحتلاله للمركز الثالث في الدور التمهيدي (المجموعة السادسة)، سيواصل المنتخب الوطني مغامرته العالمية باختبار عسير آخر يواجه فيه نائب بطل العالم، النرويج، يوم الجمعة ابتداء من الساعة 30: 20، قبل اختتام الدور الرئيسي بمواجهة منتخب سويسرا، الذي تقررت مشاركته في الدورة في آخر لحظة لتعويض غياب الولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل على الساعة 30:15.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الجزائري قد أنهى منافسات الدور التمهيدي في المركز الثالث بعد تحقيقه لفوز واحد على المغرب (24-23) و هزيمتين أمام كل من إيسلندا (39-24) و البرتغال (26- 19) .

وتجري الطبعة الـ 27 لمونديال كرة اليد لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث تأهل الثلاثة الأوائل عن كل مجموعة للدور الرئيسي الذي سيتم تنشيطه من قبل أربع مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات.

و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.

برنامج المنتخب الوطني في الدور الرئيسي : الأربعاء 20 يناير (00: 18 فرنسا – الجزائر) الجمعة 22 يناير (30: 20 النرويج – الجزائر) الأحد 24 يناير (30: 15 الجزائر – سويسرا ).