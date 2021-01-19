تمكنت مصالح أمن ولاية الجـزائـر من توقيف ثلاث أشخاص (03)مشتبه فيهم، بجناية تسيير و تنظيم وحيازة و تخزين ونقل وبيع الـمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.

أفادت خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن هذه العملية جاءت على إثر معلومة واردة إلى فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات، بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، مفادها وجود شخص يـقوم بترويج المخدرات (القنب الهندي).

"و بعد التحريات المكثفة، توصلت الفرقة إلى قيام المعني بتسخير أحد الأشخاص على متن سيارة لاستقبال شخص ناقل للمخدرات قادم من الغرب"، يضيف البيان.

و ختم البيان أن "بعد وضع خطة أمنية محكمة من طرف الفرقة المعنية، تم إيقاف المشتبه فيهم بالجرم المذكور، أين تم حجز كمية من المخدرات (القنب الهندي) تقدر ب (21) كلغ و (400)غ. و بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا."