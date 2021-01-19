قال عمدة العاصمة الروسية (موسكو) سيرجي سوبيانين،أن وضع فيروس كورونا في موسكو ان عدد المصابين بفيروس كورونا انخفض بالمستشفيات بنسبة 18 بالمائة.

واوضح سوبيانين خلال جلسة المجلس التنسيقي حول فيروس كورونا اليوم الثلاثاء انه "خلال الأسبوع الماضي وبعد بداية العام الجديد أصبح الوضع إيجابيا، حيث نرصد في موسكو انخفاضا في عدد المصابين الذين تلزمهم رعاية بالمستشفيات، بنسبة 18 بالمائة وهذا عامل مهم يسمح بتخفيف شبكة الأسرة المشغولة بالمستشفيات".

وأضاف "أن حوالي 200 ألف مواطن من سكان العاصمة حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ما يقرب من نصفهم أكبر من 60 عاما".

وأوضح عمدة روسيا أنه تم حتى اليوم إنشاء نحو 100 مركز للتطعيم بالمستشفيات و20 مركزا متنقلا مشيرا إلى أنه بالأمس فقط سجل نحو 25 ألف مواطن أسماءهم في قوائم الحصول على اللقاح.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أوت الماضي، وحتى الان تم تسجيل لقاحين الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي"،وبدأت في روسيا يوم 5 ديسمبر الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.