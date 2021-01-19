يواصل فريق أولمبي المدية تحضيراته بملعب إمام الياس، تحسبا لمواجهة هذا الجمعة أمام الضيف اتحاد بسكرة في ظل غياب المدافع المحوري مهدي مسعودان، الذي سيجري عملية جراحية على مستوى المفصل، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. حسب الطبيب، فإن مدة غياب اللاعب لن تزيد عن أسبوعين على أكثر تقدير، ومن حسن الحظ عودة زميله المدافع شرفاوي، الذي تبقى إصابته غير مقلقة و بالإمكان أن يشارك في مباراة الجمعة رفقة كل من لغوماري والطيب، اللذان اندمجا اليوم مع المجموعة، بخلاف كموخ الذي سيجري غدا فحوصات معمقة بالأشعة للتأكد من المشاركة.

وضعية كهذه قد تؤثر على مردود الفريق، خاصة في مباراته المقبلة في إطار الجولة العاشرة التي سينتقل فيها أبناء التيطري، الثلاثاء المقبل، إلى سطيف لملاقاة الوفاق المحلي.

من جهة أخرى، قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم تأجيل مباراة الأولمبي المتأخرة بـ24 ساعة أمام شباب بلوزداد، الى الثالث من الشهر المقبل والتي ستجري على أرضية ميدان إمام الياس.

أما بخصوص الاستقدامات المسموح بها خلال فترة الميركاتو، فان الأولمبي من حقه تأهيل ثلاث لاعبين جدد في التشكيلة، الذي يبقى غير وارد بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الأولمبي، باستثناء إمكانية تأهيل المدافع كنيش المتواجد مع تعداد الفريق.