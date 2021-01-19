أصيب ستة أشخاص بجروح في حادث إثر اصطدام بين 18 سيارة وشاحنة وقع مساء اليوم الثلاثاء ببلدية السانية (وهران)، حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنية للولاية.

وقد نجم الحادث عن اصطدام تسلسلي لـ18 سيارة وشاحنة ذات مقطورة عند مخرج موقع 200 مسكن عدل بالطريق الاجتنابي رقم 4 ببلدية السانية مخلفا إصابة ستة أشخاص بجروح، كما أوضح المكلف بالإعلام النقيب عبد القادر بلالة.

ومباشرة بعد تلقي نداء النجدة تدخلت الوحدات العملية للحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح أعمارهم مابين 39 و72 سنة وحولوا على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" بعاصمة الولاية.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول ملابسات الحادث.