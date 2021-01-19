أصدرت وزارة الطاقة، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص الحملة التي أطلقتها مؤسسة سونلغاز لإسترداد الديون من الزبائن.

و جاء في البيان : "تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية و الوزير الأول بشأن تقليص و تخفيف الأثر الاقتصادي لوباء كورونا كوفيد 19 على المواطن الجزائري ونظراً إلى فترة الشتاء التي نمر بها، وجه وزير الطاقة السيد عبد المجيد عطار أمس مراسلة لمؤسسة سونلغاز، و التي أطلقت حملة كبيرة لاسترداد الديون المستحقة لدى زبائنها ، والتي تعتبر بالغة الأهمية ، ولها تأثير سلبي للغاية على الميزان المالي للشركة، وفي هذا الصدد طلب وزير الطاقة تعليقًا مؤقتًا خلال فترة الشتاء لهته العملية .حيث يصعب قطع الكهرباء أو الغاز خاصة عن ذوي الدخل المنخفض والمواطنين المعزولين (مناطق الظل) ، وبالطبع بالنسبة للمستخدمين الذين يكون نشاطهم حساسًا (الإدارات والخدمات العامة ووحدات الإنتاج الحساسة / البنية التحتية التي تستخدم العمال أو الذين يخصص إنتاجهم للاستهلاك أو السوق الوطنية مثل مياه الشرب أو الإنتاج الزراعي و الاستراتيجي، إلخ).

و أضاف البيان "بالنسبة لبعض الحالات الحساسة التي حدث بها إنقطاع بالفعل أوعز وزير الطاقة إلى شركة سونلغاز بالنظر في إعادة ربط هؤلاء مؤقتا، كما طلب تقريرا أسبوعيا مفصلا عن هذا الوضع وذلك من أجل متابعة ومراقبة منتظمة للوضع خلال هذه الفترة".