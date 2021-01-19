أفضى اجتماع أعضاء مجلس إدارة أهلي البرج،المنعقد عشية اليوم الاثنين، بحضور 7 أعضاء من أصل 11 عضوا مساهما في شركة "نمور البيبان" للأهلي،إلى تعيين مصطفى العياشي إطار بمديرية الشباب والرياضة بالولاية في منصب المدير العام للشركة الرياضية للأهلي خلفا لنذير بوزناد المستقيل.



وجاء تعيين العياشي جرّاء عدم رغبة أي عضو من الأعضاء المساهمين فيالشركة مسك زمام الأمور، كما قرّر الأعضاء الحاضرون تعيين المدرب عزيز عباس على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب المستقيل بلال دزيري، واختار المدرب القديم الجديد لـ"الكابا" الطاقم الفنّي الذي سيعمل برفقته ويضمّمدرب الحراس سليم فوضيل والمحضر البدني مليك شراد مع الاحتفاظ بالمدرب المساعد عبد النور بوصبيعة، مثلما خرج المجتمعون بالاتّفاق على قرار تعيين خبير لاستئناف إجراءات عملية فتح رأس مال الشركة الرياضية والاكتتاب الجماهيري ليكون مستقبلا بإمكان أي مساهم جديد تولي رئاسة شباب أهلي البرج.



ووافق الحواس رماش رئيس النادي الهاوي لأهلي البرج خلال الاجتماع على قرار فتح العضوية في النادي الهاوي أمام اللاعبين السابقين للفريق ورجال المال والأعمال الراغبين في الحصول على عضوية الجمعية العامة،حيث تمّ الاتفاق على توسعة الجمعية العامة المشكّلة حاليا من 12 عضوا إلى 50 عضوا بعد التزام رماش بإعادة هيكلة النادي الهاوي من كل النواحي مستقبلا.