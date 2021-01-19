ستشهد بلدية براقي تذبذبا في التزويد بالمياه الشروب ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة20.00 و الى غاية غدا الأربعاء في نفس التوقيت, وذلك بسبب أشغال ربط قناة رئيسية للإنتاج على مستوى الطريق الولائي رقم 115 ببراقي, حسبما افاد به بيان لشركة المياه و التطهير.



و سيمس هذا التذبذب -يضيف ذات البيان- كل من حوش ميهوب 1-2-3 و سط المدينة و حي لغوازي ببلدية براقي .

وتؤكد شركة سيال لزبائنها بأنّ عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا عند نهاية الاشغال.



كما تقوم الشركة غدا الاربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة السادسة مساءا بأشغال وضع مقياس تدفق على مستوى قناة رئيسية للتوزيع على مستوى طريق مكب النفايات ببلدية السويدانية ما سيتسبب في تذبذب التزويد بالمياه الشروب.



و سيمس هذا التذبذب بلدية السويدانية (حي 500 مسكن عمومي و حي 776 مسكن تساهمي و 44 مسكن حي النخيل و طريق الدويرة, اضافة الى بلدية اولاد فايت (الحي الاخضر و حي عدل 630 مسكن.)



كما تؤكد "سيال" بان عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود خلال امسية الاربعاء .



وتدعو ايضا الى ضرورة التحقق من اغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة عند استعادة إمدادات المياه وترك بعد إعادة ملء المياه إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط .