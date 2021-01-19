لقي شخص يبلغ من العمر 40 سنة حتفه دهسا، في حدود الساعة 19 و 12 دقيقة من ليلة اليوم الثلاثاء، بالقرب من مقر مطاحن قصر البخاري، جنوبي المدية.



الضحية توفي فور صدمه بسيارة سياحية، لم يعثر عليها في عين المكان أثناء تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية العاملة بالإقليم، لنقل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، بعد معاينة الشرطة العلمية لجثة الضحية، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن المختصة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية القاعل الذي يكون قد آختفى بسيارته مبتعدا عن مكان الحادث.