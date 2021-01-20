سخرت الدولة الجزائرية طائرة خاصة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في 18 جانفي 2021 لإجلاء الطلبة الجزائريين العالقين على مستوى المنطقة الدولية بمطار الدار البيضاء (المغرب) مجانا, حسبما أكده اليوم الثلاثاء بيان لسفارة الجزائر بالمغرب, مفندا المعلومات المغلوطة التي تداولتها الصحافة المحلية.



وجاء في البيان: "تبعا للمعلومات المغلوطة والعارية من الصحة و غير المؤسسة التي تداولتها وسائل الاعلام المحلية حول إجلاء الطلبة الجزائريين الذين تم ترحيلهم من مونريال (كندا) نحو مطار الدار البيضاء (المغرب)", أوضحت سفارة الجزائر بالرباط أنه "بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية تجندت كافة مصالح الدولة بما في ذلك سفارة الجزائر بالرباط والقنصل العام للجزائر بالدار البيضاء فورا واضطلعوا بدورهم كما ينبغي عبر تقديم المساعدة لصالح هؤلاء الطلبة طوال فترة العبور بمطار الدار البيضاء".



وأضاف ذات المصدر أن "الدولة الجزائرية سخرت في 18 جانفي 2021 طائرة خاصة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لإجلاء الطلبة الجزائريين العالقين على مستوى المنطقة الدولية بمطار الدار البيضاء (المغرب) مجانا".



وأضاف المصدر "كان يستحسن لمحرري هذه المقالات من باب احترام القواعد الأخلاقية والمهنية الصحفية التواصل مع الممثلية الدبلوماسية الجزائرية المعتمدة بالمملكة المغربية للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها."