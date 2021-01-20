صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط آمال تعاف اقتصادي، خاصة لدى الاقتصادات الرئيسة. وتلقت أسعار الخام دعما ثانويا من هبوط الدولار، وسط ترقب اليوم لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لأربع سنوات قادمة.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ، بنسبة 0.84 بالمائة أو 47 سنتا، إلى 56.38 دولارا للبرميل. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ، بنسبة 1 بالمائة أو 52 سنتا، إلى 53.49 دولارا للبرميل.