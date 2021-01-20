استذكر وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم اتفاق الجزائر الذي سمح بإطلاق سراح الدبلوماسيين الأمريكيين المحتجزين بطهران.

وقال بوقادوم في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، "أربعون سنة تمر على إبرام اتفاق الجزائر الذي سمح بإطلاق سراح 52 ديبلوماسي أمريكي كانوا محتجزين في طهران".

وكتب بوقادوم، "كان ذلك ثمرة وساطة شاقة قامت بها بلادنا وأشرف عليها المرحوم والشهيد محمد الصديق بن يحي وزير الشؤون الخارجية وطاقم ديبلوماسي من خيرة أبناء الجزائر".