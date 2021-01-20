جرت المناورات التي حملت عنوان "الحزم 2021"، يومي الأحد والاثنين، تحت إشراف الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وفي مشاهد من المناورات بث التلفزيون العمومي، أهم الأسلحة التي استخدمت فيها الذخيرة الحية، وأهمها النسخة الأحدث من صاروخ كورنيت الروسي المضاد للدبابات.

فيما ظهر مدفع "شيلكا" الروسي الذاتي الحركة، والمضاد للطائرات في المناورات وتمكن من إصابة الأهداف بدقة عالية.

كما شاركت الدبابة "تي 90 إس" في هذه المناورات والتي تعتبر أذكى الدبابات من سلسلة "تي"، حيث تم تطويرها من عدة نواحي، منها القوة النارية والسرعة والتنقل والحماية .

كما شاركت المروحيات القتالية الروسية من طراز "مي-28إن إم" بتوفير الغطاء الجوي للقوات.

وتندرج المناورات في إطار تقييم المرحلة الأولى لبرنامج التحضير القتالي، لسنة 2020-2021، وفق بيان وزارة الدفاع الوطني.