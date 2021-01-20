برمجت رحلة جوية، لإجلاء الجزائريين العالقين بدولة الإمارات ودول الخليج، يوم 28 جانفي، حسب ما كشفت عنه، اليوم الأربعاء، النائب بالمجلس الشعبي الوطني أميرة سليم.

وقالت أميرة سليم في منشور عبر صفحتها الرسمية في "الفابسبوك": "نعلم أبناء جاليتنا العالقين بالجزائر والمقيمين بالإمارات الشقيقة ودول الخليج، انه تم برمجة رحلة بتاريخ 28 جانفي.

وتابعت "كما نعلم أبناء جاليتنا والعالقين في هذه الدول او حتى دول في إفريقيا وأسيا، أن كل من لديه تصريح الدخول بإمكانه العودة عبر هذه الرحلة".