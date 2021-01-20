رست مساء أمس الثلاثاء بميناء جن جن (جيجل) بالواجهة البحرية الشرقية، السفينة قاعدة الغطاسين نازعي الألغام (acheron) التابعة للبحرية الوطنية الفرنسية في توقف يدوم أربعة أيام، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري الفرنسي لسنة 2020، رست الثلاثاء 19 جانفي 2021، بميناء جن جن بجيجل بالواجهة البحرية الشرقية، السفينة قاعدة الغطاسين نازعي الألغام (acheron) التابعة للبحرية الوطنية الفرنسية في توقف يدوم أربعة (04) أيام".

وبهذه المناسبة، يضيف نفس المصدر، "قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الشرقية بالنيابة، ليتم بعدها عقد جلسة عمل بين الطرفين حول البرنامج التدريبي المسطر".

وأوضح البيان أن هذا "التوقف الذي يدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين سيعرف تنفيذ نشاط التعاون العملياتي "رايس حميدو غطاس-20" والذي سيشمل تمارين الغطس العسكري، مكافحة الألغام التحت المائية ومعالجة حوادث الغطس مما يسمح بتعزيز قدرات قواتنا البحرية في تأمين حركة ملاحة السفن البحرية وحماية السفن التجارية ضد أخطار الألغام في وقت الأزمات".