هنأ سفير الجزائر لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، محند صالح لعجوزي، المنتخب الوطني لكرة اليد بفوزه "المستحق" وانتقاله إلى الدور الرئيسي من مونديال مصر 2021، متمنيا التوفيق للخضر في مباراتهم اليوم أمام الديكة.

بعث السفير محند صالح لعجوزي رسالة تشجيعية إلى الفريق الوطني لكرة اليد الذي يواجه مساء اليوم نظيره الفرنسي في مباراة صعبة، وأكد لعجوزي دعم أعضاء السفارة الجزائرية بالقاهرة والجالية الجزائرية المقيمة بمصر للاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهاز الفني في هذه المنافسة الرياضية العالمية، بعد الفوز الذي وصفه ب"المستحق" وانتقاله إلى الدور الأساسي.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري في رسالة حصلت "الخبر" على نسخة منها "واصلوا انتم على الطريق الصحيح ولا شيء صعب على الجزائر".

ويخوض المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، اليوم الأربعاء، ابتداء من الساعة السادسة مساءا بالتوقيت المحلي، أول مباراة له في الدور الرئيسي بعد تجاوزه للدور الأول بنجاح، أين سيواجه خلالها بطل العالم المنتخب الفرنسي، في مواجهة أقل ما يقال عنها أنها صعبة لأشبال الناخب الوطني ألان بورت.

وللتذكير، سيواجه المنتخب الوطني في الجولة الثانية من الدور الرئيسي نظيره النرويجي يوم الجمعة المقبل ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساءا، بينما سيختتم الخضر مباريات هذا الدور بمواجهة المنتخب السويسري يوم الأحد القادم ابتداء من الساعة الثالثة والنصف مساءا