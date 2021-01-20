أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمختلف المصالح الأمنية بغليزان، 05 أشخاص مبحوث عنهم من قبل العدالة والصادرة في حقهم أوامر بالقبض لتورطهم في عدة قضايا متعلقة بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، بالإضافة إلى جناية القيام بطريقة غير شرعية بشراء وحيازة وتخزين لمواد مخدرة قصد البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة، حيث تم تقديمهم جميعا أمام العدالة.

بالمقابل أوقفت فرقة مكافحة المخدرات بأمن دائرة المطمر 4 أشخاص عن تهمتي حيازة ونقل المؤثرات العقلية قصد البيع، وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، وهذا بعد الاستغلال العملياتي للمعلومات، مكنت ذات المصالح من توقيف المتورطين، وبعد تفتيش منازلهم حجزت على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 295 قرص مهلوس، وقد قدم المروجون أمام العدالة. وفي جانب آخر، تصدت شرطة غليزان لسيارة كانت محملة بـ 681 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية، وأحالت صاحبها على وكيل الجمهورية.