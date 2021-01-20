نظم اليوم أفراد الحرس البلدي بتييازة المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للحرس البلدي وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تيبازة، رافعين جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، مناشدين رئيس الجمهورية التدخل لإعادة النظر في ملف الحرس البلدي بكافة مطالبه.

وتجمع أفراد الحرس البلدي في وقفة سلمية بالجهة المقابلة لمدخل مبنى مقر الولاية مطالبين رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإعادة النظر في ملف الحرس البلدي.

وأشار العضو بالتنسيقية الولائية للحرس البلدي بتيبازة، رشيد كون، أن الوقفة جاءت للفت انتباه السلطات العليا للبلاد وكذا السلطات الولائية لمعاناة هذه الفئة، لافتا إلى أن أفراد الحرس البلدي في لقاءات روتينية بين ممثليهم ووزارة الداخلية منذ 11 سنة، مما أثر سلبا على مطالب الحرس البلدي التي لم يستجب سوى للبعض منها، فيما بقيت العديد من المطالب دون استجابة في خانة الانتظار ، وهو ما دفع بالحرس البلدي إلى الإبقاء على حركاتهم الاحتجاجية.

وذكر العضو بالتنسيقية رشيد كمون عدة مطالب وطنية منها الاعتراف الرسمي بسلك الحرس البلدي في مكافحة الإرهاب وحماية مؤسسات الدولة في العشرية السوداء، التعويض القانوني عن الساعات الإضافية، التقاعد الكامل، رفع راتب معاشات المتقاعدين، ومنحة حل السلك ونهاية الخدمة.

وقال رشيد كمون إن من بين المطالب العالقة إعادة النظر في معاشات أرامل الشهداء، منح السكنات للأعوان الذين لم يستفيدوا من السكن بعد، تطبيق المراسلات المتعلقة بإعادة إدماج جميع المشطوبين من سلك الحرس البلدي بدون استثناء، إعادة النظر في نسبة منح العطب والأمراض المزمنة وتعميمها لدى الجميع، المحافظة على التقاعد النسبي والراتب الشهري بالنسبة للأعوان الذين هم قيد الخدمة وكذا منح تسهيلات للعلاج في المستشفيات العسكرية والخارج لفئة المعطوبين.

من جهته، أشار ممثل الحرس البلدي لولاية تيبازة، فراندي إبراهيم أن الوقفة الاحتجاجية جاءت كذلك لرفع مطالب محلية مرتبطة أساسا بالتكفل بملف السكن، ولفت أنه وجه مراسلة لوالي تيبازة كشف فيها عن وجود تقصير من طرف بعض رؤساء الدوائر في التجاوب مع القرارات الهامة والأساسية المتخذة على المستوى المركزي لصالح أعوان الحرس البلدي، وهو ما دفع برجال الحرس البلدي إلى الخروج للشارع، مناشدا في السياق والي تييازة التدخل لتدارك الوضع خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع ممثلي هذه الفئة وأخذ اقتراحاتهم بعين الإعتبار.