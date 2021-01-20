أكدت وسائل إعلامية مختلفة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ،فتح تحقيقا بشأن الاتهامات التي وجّهها مدرب منتخب زيمبابوي للدولة المستضيفة الكاميرون، بممارسة "السحر الأسود" في ملعب المباراة الافتتاحية من كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين "شان الكاميرون 2020".

وأثارت الصور التي نشرها مدرب زيمبابوي، زدرافكو لوغاروسيتش، انتباه كثيرين قبل انطلاق المباراة الأولى من "الشان"، ويشكو فيها من وجود "سحر" (بيضة وخفاش ميت) في دائرة منتصف ملعب أحمدو أهيدجو.

وحقق المنتخب الكاميروني النقاط الثلاث في افتتاح كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، بتفوقه على زيمبابوي بهدف نظيف من توقيع اللاعب، سالومون بانغا، في الدقيقة الـ72. ونقل موقع قناة " نسمة سبور " التونسي تصريحات لمسؤول من الاتحاد الأفريقي حيث قال : "ستتم معاقبة الكاميرون إذا تم اكتشاف دليل على وجود سحر ... بدأنا تحقيقا في التهمة المذكورة ... وإذا ثبت أن هناك انتهاكاً لقواعد البطولة ... فسيتم اتخاذ العقوبات المناسبة وفقاً لذلك".