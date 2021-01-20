شرعت مؤسسة اتصالات الجزائر بورڨلة في تجسيد برنامج واسع لتحسين التغطية بخدمات الإنترنت خلال السنة الجارية يشمل تركيب 18 محطة ذات التدفق العالي جدا عبر مختلف بلديات الولاية، حسبما علم يوم الأربعاء لدى مسؤولي ذات المؤسسة.

ويجري في هذا الصدد، إنجاز محطتين إحداهما بحي النصر (الضاحية الغربية لعاصمة الولاية) وأخرى بحي المستقبل بالولاية المنتدبة تڨرت ( 160 كلم شمال ورڨلة)، فيما يتم دراسة المواقع التي سيتم بها تركيب باقي المحطات، حسبما صرح لـوكالة الأنباء الجزائرية المكلف بالاتصال.

وتهدف هذه المشاريع التقنية التي تعتمد كلية على الألياف البصرية إلى تحسين التغطية بشبكة الإنترنت وتحسين الخدمة المقدمة إلى المواطن، حيث تتوفر تلك المحطات على أحدث التكنولوجيات المستعملة في عالم الاتصالات وتوفر خدمة الإنترنيت ذات التدفق العالي جدا تصل إلى 100 ميغابايت، كما شرح عمر ثليب.

وسيشمل هذا البرنامج الذي يتوخى منه أيضا مواكبة متطلبات العصرنة في مجال الاتصالات كافة الأحياء المغطاة حاليا بالشبكة القديمة من خلال تعميم هذه التقنية، وفق ذات المتحدث.

وفي إطار فك العزلة عن مناطق الظل بالولاية، فقد تم مؤخرا تشغيل محطتين للجيل الرابع للإنترنت بكل من منطقتي حاسي معمر و زنايقة بدائرة البرمة الحدودية (420 كلم جنوب - شرق ورڨلة) بسعة 700 مشترك لكل واحدة منهما، ومن شأنهما ضمان خدمات اتصالات عصرية للقاطنين بها، كما جرى شرحه.

وقامت مؤسسة اتصالات الجزائر بورڨلة إلى حد الآن بتركيب 50 محطة للجيل الرابع للإنترنت عبر شتى بلديات الولاية، منها 12 محطة بمناطق الظل التي دخلت كلها حيز الخدمة، وفق ذات المصدر.

ويسعى القائمون من خلال تلك المشاريع إلى تحسين التغطية بشبكة الإنترنت وفك العزلة على المناطق النائية والقرى وإيصال خدمة الهاتف والإنترنت إلى أبعد نقاط بالولاية.