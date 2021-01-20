تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"العودة بطريقة أو بأخرى" مغادرا العاصمة واشنطن قبل بدء حفل تنصيب خليفته جو بايدن.

وشدد ترامب في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن على أن إدارته لم تكن عادية وتمكنت خلال سنوات حكمها الأربع من تحقيق كثير من الأهداف.

وتطرق ترامب إلى نجاحات إدارته، بما فيها إعادة تشكيل القوات المسلحة وإنشاء القوات الفضائية الأمريكية، ودعم قدامى المحاربين وتعيين القضاة، والإصلاح الضريبي الذي وصفه بأنه "الأكبر في التاريخ".

وقال: "آمل ألا يرفعوا ضرائبكم، لكن إذا حصل ذلك، فإنني سبق أن حذرتكم!".

وتابع: "أتمنى للإدارة الجديدة حظا سعيدا ونجاحا كبيرا، وأعتقد أنها ستحقق نجاحا كبيرا، ولديها أرضية لإنجاز شيء استثنائي".

وخاطب ترامب أنصاره بالقول: "سأكافح دائما من أجلكم وسأستمر في المتابعة والاستماع. وبودي القول إن مستقبل هذا البلد لم يكن أفضل مما هو عليه الآن... سنعود بطريقة أو بأخرى".