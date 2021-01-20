خص نادي الغرافة القطري المدرب جمال بلماضي باستضافة الى الفريق واستقبل بلماضي من قبل رئيس النادي.

ونشرت الصفحة الرسمية للغرافة تصريحات لبلماضي الذي قال :" انه لا فخر كبير أن أعود الى الفريق الذي لعبت له وأتذكر كان سنة 2003 ، حينها كان اسمه الاتحاد قبل أن يصبح الآن الغرافة.

وأضاف : "تربطني العديد من الصداقات خصوصا رئيس الفريق جاسم بن حمد آل ثاني ، حقيقة أنا سعيد بتواجدي هنا وزيارة أصدقائي القدامى واخوتي.

وأردف بلماضي :" تعلمون أن البطولة القطرية تضم العديد من اللاعبين الجزائريين ، من الطبيعي متابعتهم ومشاهدة آدائهم ،هني وقديورة يلعبان في الغرافة أنا سعيد بتواجدهما هناك وبالمستوى الذي يقدمانه."

وختم مهندس تتويج الخضر بكان 2019 حديثه :" الغرافة فريق تاريخي وكبير ، لقد فاز بالعديد من الألقاب ومتأكد من أنه سيتوج بالمزيد منها قريبا ، هناك على مستوى النادي مايسمح بذلك خاصة من ناحية المنشأت القاعدية."