سيفتقد المدرب المؤقت لمولودية وهران عمر بلعطوي لخدمات 6 لاعبين خلال اللقاء القادم للحمراوة أمام أولمبي الشلف بملعب أحمد زبانة وذلك لحساب الجولة التاسعة من المحترف الأول. وحسب الصفحة الرسمية لمولودية وهران على الفايسبوك فان كل من مطراني ، شاوتي ، نعماني ، درارجة ،فريفر ، خطاب لم يتعافوا بعد من الإصابة التي يعانون منها.

و وفق المصدر ذاته فان الإدارة قامت بتسديد منحتا الفوز على وداد تلمسان وسريع غليزان من أجل تشجيع اللاعبين في انتظار تسوية الرواتب المتأخرة.