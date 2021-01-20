ألقت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، القبض على شخص انتحل صفة وكيل جمهورية وقاضي تحقيق وضابط سامي في المخابرات، حسب ما جاء في بيان للدرك.

وأفاد بيان الدرك الوطني، أن المسمى مهدي وليد متابع بتهمة النصب والاحتيال وانتحال لقب متصل بمهنة منظمة، حيث انتحل صفة وكيل جمهورية وقاضي تحقيق وضابط سامي في المخابرات.

وقال المصدر أن التحقيق أظهر أن عدة أشخاص وقعوا ضحية المتهم، وتبعا لذلك ومن أجل هذه الوقائع تم اللجوء إلى إصدار بيان نداء للجمهور، مع نشر صورته.

ودعت مصالح الدرك الوطني كل شخص وقع ضحية أفعاله أو تعامل معه أن يتقرب إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزريعة قصد تقييد شكواه.