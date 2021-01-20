ألقت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، القبض على شخصا انتحل صفة وكيل جمهورية وقاضي تحقيق وضابط سامي في المخابرات، حسب ما جاء في بيان للدرك.

وأفاد بيان الدرك الزطمب، أن المسمى مهدي وليد متابع بتهمة النصب والاحتيال وانتحال لقب متصل بمهنة منظمة، حيث انتحل صفة وكيل جمهورية وقاضي تحقيق وضابط سامي في المخابرات.

وقال المصدر أن التحقيق أظهر أن عدة أشخاص وقعوا ضحية للمتهم، وتبعا لذلك ومن اجل هذه الوقائع تم اللجوء إلى إصدار بيان نداء للجمهور، مع نشر صورته.

ودعت مصالح الدرك الوطني كل شخص وقع ضحية أفعاله أو تعامل معه أن يتقرب إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزريعة قصد تقييد شكواه.