يشرع اليوم المنتخب الوطني للكاراتي دو في معسكره التحضيري الخامس على التوالي وذلك بمركز " سفالتاس " بالشراقة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال المدير الوطني الفني يوسف حسناوي :" تم صبيحة اليوم اجراء اختبارات الكشف عن كورونا للرياضيين والطاقم الفني للتأكد من سلامتهم قبل الشروع في التحضيرات."

وتستعد العناصر الوطنية وعددهم 17 مصارعا ومصارعة، للمشاركة في دورة لشبونة البرتغالية المقررة من 19 إلى 21 فيفري المقبل، والتي ستكون تحضيرية للفريق الوطني تحسبا لدورة "باريس" شهر جوان 2021 المؤ