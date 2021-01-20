تمكن أفراد الفرقة الاقلیمیة للدرك الوطني ببني درقن، بولاية غليزان ، من توقیف شخص یمتھن أعمال العرافة والتنجیم“الشعوذة والسحر”.

العملیة جاءت استغلالا لمعلومات واردة لمصالح الدرك، مفادھا وجود شخص یبلغ من العمر 66 سنة، یقوم بأعمال الشعوذة والسحر بمسكنه الخاص، بدوار الرغایدیة، لیتنقل أفراد الفرقة إلى عین المكان لیتم توقیف المعني متلبسا بمسكنه مع حجز الوسائل المستعملة في الجریمة (حروز وطلاسیم، بالاضافة إلى أدوات أخرى تستعمل لنفس الغرض).