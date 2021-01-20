أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تسجيل اضطراب حركة سير القطارات باتجاه الثنية وتيزي وزو اليوم الأربعاء بسبب حادث دهس شخص من طرف قطار قادم من تيزي وزو باتجاه الجزائر العاصمة.

و أوضحت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها في مواقع التواصل الإجتماعي، أن هذا الحادث وقع على مستوى بلدية قورصو (بومرداس)، حوالي الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأربعاء.

و في هذا الإطار، شددت المؤسسة أنه "يمنع منعا باتا عبور أو السير على خط السكة الحديدية"، داعية المواطنين الى "استعمال الممرات الخاصة بالراجلين، و ذلك تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث الأليمة".

كما ترحمت الشركة على روح الفقيد و اعتذرت من الزبائن عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث.