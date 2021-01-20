تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة زمورة في غليزان من توقيف عصابة أشرار متكونة من 04 أشخاص مختصة في سرقة المنازل.

جاء هذا بعد الشكوى التي تلقتها المصلحة من قبل عدة أشخاص، مفادها تعرضهم إلى السرقة من داخل منازلهم، والتي طالت الأدوات الكهرو منزلية و أغراض أخرى.

وعلى الفور، فتحت فرقة الشرطة القضائية تحقيقا في القضية، وأفضت الأبحاث والتحريات إلى توقيف السالفي الذكر و الذين اعترفوا بقيامهم بفعل السرقة،حيث تم استرجاع بعض الأغراض المنزلية المسروقة.

وقد تم انجاز ملف إجراء قضائي في حق العصابة عن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة المقترفة بتوافر ظروف الليل، التعدي و الكسر،والمشاركة و إخفاء أشياء مسروقة،و كذا عدم التبليغ عن جناية،و قدم الأشرار بموجبه أمام العدالة.