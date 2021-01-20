دعت إدارة شباب بلوزداد جماهير النادي إلى عدم الانسياق وراء الحملة الشرسة التي تنظمها ما وصفتها بـ"بعض الصفحات الهاوية" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وجاء في بيان النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك :" ندعو نحن إدارة الشباب الرياضي لبلوزداد أنصارنا الأوفياء لعدم الانسياق وراء الحملة الشرسة التي تنظمها بعض الصفحات الهاوية عبر الفايسبوك والتي تسعى لتهديد الاستقرار داخل البيت عن طريق منشورات ظاهرها حب وغيرة على ألوان النادي وباطنها تهديمٌ و تشهيرٌ بالإطارات العاملة فيه، فريق شباب بلوزداد وبخطى ثابتة وراسخة أثبت أنه في المسار الصحيح لبلوغ الاحتراف كرويا، لكن رغم هذا يتلقى بعد كل تعثرٍ في أحد مباريات البطولة، محاولات لتشويه ما تم تحقيقه في المرحلة الأخيرة هذا في حال اعتبارنا التعادل في آخر جولتين تعثراً حقيقيًّا".

وأردف المصدر ذاته :" ناهيك عن الانتقادات المسيئة لمردود بعض اللاعبين في اللقاءات بلغ الأمر تدخل البعض في صلاحيات المسيِّرين والخيارات التقنية التي ينتهجها الطاقم الفني للشباب وفق دراسات تتلاءم مع إستراتيجية النادي على المدى الطويل والمتوسط، لذا نستنكر من جهتنا المحاولات الفاشلة والاتهامات التي ليست لها أية صلة بالواقع".

وختم البيان:" نناشد جمهورنا الكبير لمقاطعة المروجين للإشاعات بمحيط الفريق، والالتفاف حول الإدارة التي تجسد مشروع مجمع مدار الهادف إلى مرافقة الشباب للتألق محلياً وقارياً، في الأخير نؤكد كذلك أن النادي يملك منبراً واحدا -الصفحة الرسمية- للتواصل مع الرأي العام و يعبِّرُ فعلاً عن آفاق وطموحات شباب بلوزداد".