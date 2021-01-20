وقع مجمع "سوناطراك" خلال سنة 2020 أكثر من 1.100 عقد مشروع مع مؤسسات وطنية، حسبما كشفه اليوم الأربعاء بالجزائر الرئيس المدير العام للمجمع، توفيق حكار.

وأوضح حكار، خلال ندوة صحفية على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية مع المعهد الوطني للتقييس، أن هذا الرقم يعكس "توجه المجمع نحو زيادة التعامل مع المتعاملين المحليين وفتح أسواق سوناطراك لهم".

ووفقا للأرقام التي قدمها الرئيس المدير العام، فإن 80 بالمائة من قيمة العقود كانت بالعملة الوطنية وهو ما يندرج في إطار استراتيجية المجمع الرامية للتحكم في النفقات بالعملة الصعبة.

وذكر حكار أن مجمع سوناطراك يعتزم تنفيذ خطة عمل جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة تتضمن مشاريع بقيمة تعادل 40 مليار دولار، سيتم التعامل فيها بالعملة الوطنية بنسبة 51 بالمائة.

و سيخصص الجزء الأكبر من مشاريع هذه الخطة الجديدة، التي صادق عليها مجلس إدارة مجمع سوناطراك وجمعيته العامة، لمجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات، حسب المسؤول الأول في المجمع.

وكان حكار أكد في كلمة له نهاية العام الماضي أن تخصيص نسبة 51 بالمائة للتعامل بالدينار في البرنامج الاستثماري لسوناطراك يأتي "تنفيذا لسياسة المجمع في إدماج المحتوى المحلي في أنشطته والترويج له".

وأضاف بأن ذلك يشكل "محورا استراتيجيا للغاية خلال هذه الفترة بما يبرز إدارة سوناطراك الملموسة لتكريس ذلك كجزء من نهج تكاملي للشركات الوطنية فيما يتعلق بانجاز مشاريعها وبالتالي ضمان تنفيذ خطط العمل وتحقيق أهدافها والسماح للبلاد بتوفير قيم معتبرة من العملة الصعبة".