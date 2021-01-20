توصلت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية قصر البخاري جنوبي المدية، على إثر معلومات تلقتها وتحريات قامت بها، من ضبط شخص يملك محلا مختصا في بيع الاجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى أشخاص آخرين قاموا بإنشاء شبكة بث فضائي أرضي لقنوات مشفرة وإدارتها بعدما تمكنت من تعديل الترميز الترددي لبعض أجهزة الإستقبال المستخدمة في البث الأرضي التي تم اقتنائها بطرق غير شرعية عن طريق التهريب.

حيث قاموا بتركيبها وتثبيتها على أسطح بعض العمارات التابعة لإقليم تخصص الكتيبة.