توصلت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية قصر البخاري جنوبي المدية، على إثر معلومات تلقتها وتحريات قامت بها، من ضبط شخص يملك محلا مختصا في بيع الاجهزة الإلكترونية، بالإضافة الى اشخاص اخرين قاموا بإنشاء شبكة بث فضائي ارضي لقنوات مشفرة وإدارتها بعدما تمكنت من تعديل الترميز الترددي لبعض أجهزة الإستقبال المستخدمة في البث الأرضي التي تم اقتنائها بطرق غير شرعية عن طريق التهريب.

حيث قاموا بتركيبها و تثبيتها على أسطح بعض العمارات التابعة لإقليم تخصص الكتيبة.