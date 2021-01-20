قدم المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، آداء مشرفا ضد نظيره الفرنسي في مستهل مقابلاته في الدور الرئيسي للبطولة العالمية المقامة في مصر.

وأسال زملاء بركوس العرق البارد لأحد عمالقة كرة اليد العالمية وكانوا الند للند للفرنسيين في كامل أطوار المقابلة.

وحتى الدقيقة 57 كان أشبال المدرب آلان بورت متعادلين مع "الخبراء" بنتيجة 26-26، غير أن نقص خبرة بعض العناصر الوطنية في الثلاث دقائق الأخيرة رجحت الكفة لأصحاب الستة ألقاب عالمية بنتيجة 29-26.

وما يبين المستوى الرائع الذي قدمه المنتخب الوطني هو تتويج مسعود بركوس بجائزة أفضل لاعب في المقابلة وهي الثانية له بعد تلك التي تحصل عليها في المقابلة السابقة ضد البرتغال.

ويتصاعد مستوى "الخضر" هذا الحدث العالمي، فبعد آداء كارثي ضد المغرب وإيسلندا أرجعه بعض المحللين إلى نقض التحضير وضعف المقابلات الودية قبل "المونديال"، إضافة إلى نقص المنافسة للعناصر المحلية بسبب توقف البطولة الوطنية، تحسن المردود ضد البرتغال وفرنسا بعد دخول لاعبي المنتخب في جو المنافسة.