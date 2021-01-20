كشف، اليوم، جهيد موس والي ولاية المدية، خلال اجتماع المجلس الولائي، أن الولاية استفادت خلال السنوات الاخيرة من برنامجين تنمويين لإيصال الكهرباء إلى المناطق الريفية والأحياء الحضرية، حيث رصد لها غلاف مالي قدره 300 مليار سنتيم لربط 13393 مسكن بطول شبكة 949.57كم.علما أأن عمليه الربط مستمرة وفقا لمراحل محددة.

أما عمليات الربط بالغاز، الذي يعتبر من بين أهم انشغالات السلطات العمومية من أجل دفع عجلة التنمية و تعميم وتوسيع الشبكة عن طريق وتسطير برامج وطنيه للتوزيع العمومي للغاز الطبيعي لربط باقي البلديات المتبقية، من خلال تسطير عدة برامج لربط مايقارب 77082 مسكن وبطول شبكة 4849.1كلم

كما أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على استمرار عمليه الربط بالكهرباء والغاز في المجمعات الريفية ومناطق الظل وعلى رؤساء الدوائر السهر على الوقوف الشخصي على متابعة سير هذه المشاريع، مع إعطاء دفع لمشاريع التزويد بالطاقه الشمسية و الاهتمام بالتزويد بغاز البروبان بمناطق الظل.