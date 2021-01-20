أعرب أعوان الأمن الداخلي لشركة سوناطراك " دي أس بي "، عن امتعاضهم الشديد من ما وصفوها بـ" الخطوة المفاجئة " للمديرية العامة للمجمع والقاضية بخصم 70 بالمائة من الأجر القاعدي للأعوان المتعاقدين.

وقال عدد من أعوان الأمن الداخلي التابعين لشركة سوناطراك في اتصال مع " الخبر "، أن التعليمة التي أبرقها مدير الموارد البشرية للمديرية العاملة بتاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري لمصالحها، مفاجئة ومجحفة كونها خالفت التوقعات المنتظرة من طرف الأعوان الذين استبشروا خيرا باللجنة الخاصة التي شكلها الرئيس المدير العام، من أجل النظر في المطالب المهنية لأعوان الأمن الداخلي، الذين يعملون بنظام التعاقد.

وقال نفس المتحدثين أنه وفي الوقت الذي كان فيه الأعوان ينتظرون الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في حقهم في الترقية وكذا ترسيمهم والاستفادة من منحة نهاية الخدمة، تتخذ المديرية العامة قرارا بخصم 70 بالمائة من الأجر القاعدي وهو الإجراء الذي نعتوه بالمجحف في حقهم .

ويعتزم المتضررون اللجوء إلى خيار التصعيد من خلال الاضراب عن العمل والطعام، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المديرية العامة لشركة سوناطراك، لمطالبتها بالعدول عن هذا القرار الذي خلف امتعاضا في صفوف أعوان الأمن.

كما طالب هؤلاء الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، بتوضيحات حيال هذا القرار، الذي من شأنه حسبهم أن يثير قلاقل داخل القواعد العمالية التابعة للموسسة في حال عدم إلغائه.