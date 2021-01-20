واصل الجيش الصحراوي هجماته ضد معاقل جيش الاحتلال المغربي لليوم 69 على التوالي، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الأربعاء.

وأفاد البيان العسكري رقم 69 وفقا لوكالة الانباء الصحراوية(واص) اليوم، ان قوات الجيش الصحراوي "شنّت أمس قصفا مدمرا وهجوما مباغتا تركزت نيرانه الكثيفة على قواعد الجيش الملكي المغربي المتخندقة في منطقة حفرة اشياف ما تسبب في تدمير القواعد المستهدفة والتي تصاعدت منها اعمدة الدخان الكثيفة جراء حجم الدمار"، مضيفا ان "وحدات اخرى من الجيش الصحراوي، استهدفت قواعد الاحتلال المغربي المتمركزة في منطقة فدرت لغراب قطاع حوزة" .

وأشار البيان العسكري ان "قصفا عنيفا نفذه الجيش الصحراوي نهار اليوم، مستهدفا قواعد الجيش الملكي المغربي، في عدة مواقع على غرار منطقة روس الشيظمية قطاع المحبس و منطقة اعظيم ام اجلود قطاع اوسرد وكذا منطقة قلب اظليم قطاع تشلة".

وقد شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من قواعد الجيش الملكي وتخندقاته وفقا للبيان العسكري، فيما "تواصل وحدات الجيش الصحراوي اعمالها القتالية مستهدفة قواعد وتمركزات جيش الاحتلال المغربي المتقوقعة في جدار الذل والعار المغربي" .