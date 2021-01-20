Getty Images ظهرت مزاعم اختفاء جاك ما في الفترة الأخيرة عقب إدلائه بتصريحات انتقد فيها القطاع المصرفي الصيني

ظهر الملياردير الصيني جاك ما، مؤسس شركة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية، للمرة الأولى منذ الحملة التي شنتها جهات رسمية حكومية في الصين ضد امبراطورية الأعمال التي يمتلكها.

وأثار غياب ما في الفترة الأخيرة تكهنات باختفائه وسط تدقيق رسمي على نشاط شركاته.

والتقى جاك ما بمئة معلم من مناطق ريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام محلية حكومية.

وارتفعت أسهم مجموعة علي بابا للتجزئة بواقع 5.00 في المئة بدفعة من الأنباء عن الظهور الأول لمالك الشركة، وذلك أثناء تعاملات بورصة هونج كونج صباح الأربعاء.

وكان موقع تيانمو نيوز، المدعوم من الحكومة المحلية لولاية زيجيانغ الصينية، هو أول من نشر خبر ظهور جاك ما وهو يتحدث إلى المعلمين في إطار مبادرات مؤسسة الأعمال الخيرية المملوكة له.

وجرت العادة على انعقاد هذا الاجتماع السنوي في منتجعات مدينة سانيا الصينية، لكنه انعقد هذا العام عبر الإنترنت بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد19.

وأثناء حديثه في ذلك الاجتماع السنوي، قال ما: "لا يمكننا الاجتماع في سانيا بسبب الوباء".

وأضاف: "عندما ينتهي الوباء، لا بد أن يكون لدينا وقت لانطلاق الجميع إلى سانيا لنجتمع مرة أخرى".

وظهر ما في الفيديو مرتديا سترة زرقاء وهو يجلس في مواجهة الكاميرا مباشرة يتحدث إلى المعلمين بينما تظهر في الخلفية جدران من الرخام رمادية اللون وفي الأرضية سجادة مخططة.

ولم يتضح من خلال هذا الفيديو، ولا من مقال تيانمو نيوز، المكان الذي كان جاك ما يتحدث منه.

تدقيق رسمي

استدعى البنك المركزي في الصين الشهر الماضي مسؤولين تنفيذيين في مجموعة آنت، وأصدر تعليمات بإعادة هيكلة أساسية لعمليات الشركة.

ويعتبر جاك ما شريكا مؤسسا أساسيا في مجموعة آنت، أكبر مورد لخدمات المدفوعات الإلكترونية في الصين.

وسبق عملية إعادة الهيكلة قرار برفض طلب تقدمت به آنت لإدراجها في بورصة هونغ كونغ.

وتوقع خبراء في أسواق المال قبل رفض طلب المجموعة أن يكون الطرح الذي تقدمت به المجموعة للإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة 37 مليار دولار هو الأكبر الذي تشهده الأسواق العالمية في 2020.

في سياق منفصل، فتحت هيئة تنظيم السوق الصينية تحقيقا في مزاعم تورط شركة علي بابا في ممارسات احتكارية.

وأثار غياب جاك ما عن تسجيل حلقة في برنامج أفريكا بزنس هيروز التلفزيوني، الذي يشارك في لجنة التحكيم الخاصة به، شكوكا الشهر الماضي في اختفاء الملياردير الصيني.

ورغم أن شركة علي بابا بررت غياب مالكها عن تصوير تلك الحلقة من البرنامج بوجود تضارب في أجندة مواعيد جاك ما، قالت تقارير إعلامية عدة إنه لم يظهر منذ أن أدلى بتصريحات تبدو محملة بانتقادات للنظام المصرفي في الصين في أحد المؤتمرات المنعقدة في شنغهاي في أكتوبر/ تشرين الأول الثاني.