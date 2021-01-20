رفع المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، رصيده التهديفإ إلى 17 توقيعا متربعا على ترتيب هدافي البطولة القطرية لكرة القدم، بعدما ساهم في فوز ناديه السد على الضيف الخور بنتيجة عريضة (7-0)، مساء اليوم الاربعاء لحساب الجولة 15.

وجاءت أهداف مهاجم "الخضر" في كل من الدقيقتين (7) و (33) كما قدم كرة الهدف الخامس لزميله تاباتا (د 48).

وسجل بقية الأهداف كل من تاباتا (36 و 57) وكازورلا (41) والسعد الله (71).

وعلى إثر هذا الفوز، يعمق "الزعيم" الفارق في الصدارة عن أقرب ملاحقيه بـ13 نقطة، حيث يحتل الدحيل المركز الثاني بـ28 نقطة.

وتعد المباراة الرابعة التي يسجل فيها مهاجم اتحاد الحراش الأسبق لأكثر من هدفين خلال أربع مقابلات، حيث أحرز 11 هدفا من خلال ثنائية، وثلاثية ورباعية.

ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي بطولة "نجوم قطر" الدولي الجزائري الآخر، يوسف بلايلي بمجموع 12 توقيعا.