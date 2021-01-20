من الوارد أن يحتضن الملعب الجديد لمدينة وهران، الذي شارفت أشغاله على الانتهاء، مباراة ودية للمنتخب الجزائري لكرة القدم، خلال تاريخ "الفيفا" المقرر بين 31 ماي إلى 15 جوان، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد المصدر نفسه أن الناخب الوطني، جمال بلماضي، "يصر" على خوض مباراة ودية في ملعب وهران الذي يتسع لمجموع 40 ألف متفرج ويتميز بأرضية ميدان من العشب الهجين، تم استلامها شهر ديسمبر الماضي.

وضمن المنتخب الجزائري تأهله لكأس إفريقيا للأمم 2021 المقبلة، والمؤجلة إلى 2022 بالكاميرون، عقب نهاية الجولة الرابعة من التصفيات التي أجريت في نوفمبر الماضي. وسيستأنف "الخضر" المنافسة في مارس المقبل لخوض الجولتين الأخيرتين من حملة التصفيات المقررة في 22-30 مارس، بداية بالتنقل لمواجهة زامبيا والعودة إلى الوطن لملاقاة بوتسوانا.