أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار, اليوم الأربعاء، أن المواطنين المعوزين والهياكل التي تقدم الخدمة العمومية غير معنية بقطع التزويد بالطاقة (الكهرباء والغاز) بسبب فواتير غير مسددة، وذلك نظرا للعواقب الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).



وفي تصريح للإذاعة الوطنية, اعتبر السيد عطار أنه من "العادي والمنطق" أن تطلق سونلغاز حملة لاسترجاع مستحقاتها لدى زبائنها، مشيرا أن "هذه المستحقات تبلغ مئات الملايير من الدينار الجزائري".



و أكد الوزير أنه "تم أخذ الاحتياطات على مستوى الوزارة بالتعاون مع سونلغاز، لاننا نعيش أزمة صحية أثرت اقتصاديا على جزء اكبر من السكان، لاسيما هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم دون عمل ومدخول، خارج المساعدة التي تقدمها لهم الدولة".



إلى جانب هذه الفئة من المجتمع, سيتم استبعاد الإدارات والهياكل التي تقدم خدمة عمومية، على غرار مراكز ضخ المياه التي تشتغل بالطاقة، من عمليات قطع التيار بسبب الفواتير العالقة, يضيف السيد عطار.



وفي هذا الصدد, اقترح وزير الطاقة أن يمنح لهذه الفئات من الزبائن "تسهيلات لدفع فواتيرهم على أشهر عدة دون تعرضهم لقطع الطاقة".



ويذكر أنه تقرر في شهر مارس المنصرم تعليق عمليات تحصيل الفواتير غير المدفوعة منذ بداية وباء كوفيد-19، متبوعا بتعليق قطع التزويد بالطاقة, مما أدى إلى تسجيل مستحقات هائلة تجاوزت 170 مليار دج حاليا.