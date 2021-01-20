ابرم مجمع سوناطراك اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة اتفاقية اطار مع المعهد الجزائري للتقييس لمرافقة مختلف هياكله في مجال التقييس و التوثيق و التكوين في هذا المجال.



و وقعت هذه الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك, توفيق حكار, و المدير العام للمعهد الجزائري, جمال حالس حيث تهدف الى التكوين و التحسيس للتعريف بالمرجع المعياري و اقتناء مقاييس و انشاء ارضية رقمية لربط مختلف القواعد المعيارية الموجودة داخل المجمع.



كما تسمح هذه الاتفاقية باقامة مراقبة معيارية و اعداد معايير المؤسسات و ارسالها للجآن التقنية الوطنية بالاضافة الى تشجيع اعمال البحث و التجارب بالجزائر.



و ستدخل هذه الاتفاقية, التي حددت مدتها بثلاثة سنوات, حيز التنفيذ قريبا من خلال عقدين يتعلقان بتنفيذ مقياسين و هما "ISO 26000" التي تتعلق بالمسؤولية المجتمعية و "ISO 37001" المتعلقة بنظام التسيير الاداري المناهض للفساد.



و أوضح السيد حكار ان وضع هذين المقياسين يندرج في اطار الالتزام الاخلاقي و المجتمعي لمجمع سوناطراك.



و أسرد المتحدث بالقول "نحن نتطلع الى اغتنام هذه الفرصة من اجل تعزيز, بصفة مستدامة, اعتماد المعايير الدولية التي تتعلق بالمسؤولية المجتمعية و الاخلاقية داخل المؤسسة", مشيرا الى ان هذا الاتفاق مع المعهد الوطني سيسمح للوحدات العمليات ية للمجمع بالانضمام الى مقاربات التسيير الاداري المعترف بها و القياسية.



و في اشارة منه الى مزايا هذه الاتفاقية , اكد المدير العام للمعهد الجزائري انه من المنتظر ان تقلص سوناطراك نفقاتها المتعلقة باقتناء المقاييس مع تفادي اقتناء نفس المقاييس من طرف مختلف الفروع و هذا من خلال اقتناء رخصة وحيدة من طرف المجمع.