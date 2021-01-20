قاد اللاعب المصري أحمد الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، منتخب بلاده لكرة اليد إلى تحقيق فوز ساحق على المنتخب الروسي، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة في مصر.



وتُوج الأحمر بلقب "رجل المباراة" التي أقيمت على صالة استاد القاهرة وانتهت بفوز الفراعنة على المنتخب الروسي بنتيجة (28- 23).



وبجانب مصر وروسيا تضم المجموعة الرابعة كل من السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.



وتعهد الأحمر عقب المباراة بأن المنتخب المصري "سيقاتل للوصول لأبعد مكان ببطولة العالم لكرة اليد".



يشار إلى أن منتخب مصر سبق أن حصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك عام 2019.