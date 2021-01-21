قررت شركة توزيع الكهرباء و الغاز "سونلغاز" تعليق قرار قطع الكهرباء و الغاز على الزبائن المتأخرين عن سداد الديون إلى غاية انتهاء فصل الشتاء واقترحت الشركة على المواطنين تسديد ديونهم عن طريق الدفع بالتقسيط .

وفي هذا الإطار أكد المكلف بالإعلام لدى شركة توزيع الكهرباء و الغاز خليل هدنة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس الأربعاء أن الخطوة تأتى تضامنا مع المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وساكنة مناطق الظل في ظل الظروف التي فرضتها الجائحة وتزامنا مع فصل الشتاء.

وفي سياق ذي صلة ذكر ذات المتحدث بالخدمات التي توفرها الشركة لزبائنها على غرار الدفع الإلكتروني وتقريب مراكز الدفع من المواطن وعمليات الدفع بالتقسيط وعديد التسهيلات التي ترمى إلى رفع الغبن عن الساكنة .