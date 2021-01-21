أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، تعليمات لأعضاء الحكومة بخصوص إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.

وأفاد بيان الوزارة الأولى، أن الوزير" لاحظ بعض مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المبادر بها من قبل قطاعات وزارية وحتى تلك المعروضة خلال اجتماع الحكومة غير ناضجة ".

وجاء في تعليمة الوزير الأول، أن هذه المشاريع ينقصها النضج والخضوع للتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي ما ينعكس على نوعيتها من حيث الشكل أو المضمون ."