أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة لأعضاء الحكومة بخصوص إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.

وقال الوزير الأول، في بيان له: "لاحظت بعض النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل قطاعات وزارية وحتى تلك المعروضة خلال اجتماع الحكومة ينقصها النضج والخضوع للتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي ما ينعكس على نوعيتها سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.

وأشار جراد إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة لنوعية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تشكل أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها وعلى رأسها برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة.

وتابع الوزير جراد، إنه يجب أن يكون كل مشروع نص يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة موضوع تشاور مسبق وواسع على مستوى القطاع المبادر، كما ينبغي أن يتضمن عرض الأسباب بالنسبة لكل نص تتم المبادر به وأكد الوزير أن كل نص يرسل من الأمانة العامة للحكومة يجب أن يكون موضوع دراسة دقيقة من طرف المصالح المختصة.